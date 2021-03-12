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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا تتسلم معدات وعربات قتالية ثقيلة من حلف شمال الأطلنطي

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:17 م
عربات قتالية
عربات قتالية
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أعلنت وكالة الدعم والمشتروات بحلف الأطلنطي عن قيامها بتسليم دفعة من المعدات العسكرية والعربات الثقيلة العشرين إلى وزارة الدفاع الجورجية؛ وذلك في إطار التفاهمات المتفق عليها بين الجانبين.
وبحسب بيان صادر اليوم عن قيادة الحلف "تعتبر جورجيا من الشركاء المقربين للحلف وتشارك في برنامج الشراكة من أجل السلام وهي تساهم بصورة نشطة في عمليات يقودها الحلف وتتعاون مع الحلفاء ودول شريكة أخرى في كثير من المناطق الأخرى".
وأشارت وكالة الدعم والمشتروات التابعة لحلف الأطلنطي إلى أنها تقوم بدعم جورجيا منذ سنوات كثيرة بهدف تعزيز وتحديث قدراتها الأمنية والدفاعية، موضحة أن الدفعة الأخيرة تتكون من خمس عربات، وأنها ستنضم إلى أسطول وزارة الدفاع الجورجية، وسيتم استخدامها كعربات إسناد في التدريب بمركز التدريب والتقييم المشترك بين الجانبين.
وذكرت الوكالة أن مراسم التسليم أجريت في مدينة تبليسى عاصمة جورجيا، أمسالخميس، وحضرها نائب وزير الدفاع الجورجي زوراب أزاراشفيلي ونائب رئيس أركان الدفاع الميجور جنرال زازا تشكايدز وممثلة مكتب اتصال الناتو بيريت بيكر وضباط من الجانبين، ولفتت الوكالة إلى أن تمويل هذا المشروع تم من إدارة بناء قدرات الدفاع بحلف الناتو ومساهمات من الدنمارك وألمانيا والمجر وإيطاليا وليتوانيا والبرتغال وتركيا وبريطانيا وبقيادة النرويج.
ومنذ عام 2014 ساهمت الصفقة المشتركة بين حلف الأطلنطي وجورجيا في بناء قدرات الدفاع الجورجية، ويعتبر مركز التدريب إحدى المبادرات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الصفقة ويهدف إلى مساعدة جورجيا على التدريب وزيادة درجة استعداد القوات المسلحة الجورجية ويمكنها ذلك من العمل إلى جانب قوات الحلف والدول الشريكة وتهدف الصفقة إلى إعداد جورجيا للانضمام في نهاية الأمر لعضوية الحلف.

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