مصرع موظف صدمته سيارة نقل أثناء عبور الطريق بالدقهلية

لقي موظف بمصنع الزيوت والصابون بسندوب على طريق سندوب السنبلاوين بالدقهلية، مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق أمام المصنع ووصل إلى مستشفى الطوارئ جثة هامدة.تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو مصطفي علي أبوالعينين عوض 44 عاما، موظف بشركة مصر للزيوت والصابون بسندوب ومقيم بقرية ميت خيرون دائرة مركز المنصورة ( جثة هامدة - إدعاء حادث طريق ).وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجة المتوفى المدعوة "نجلاء فتح الله خليفة السيد" 41 عاما ربة منزل ومقيمة بذات القرية قررت بأنه حال عبور زوجها الطريق (المنصورة - السنبلاوين) وأمام مصنع الزيوت والصابون اصطدمت به السيارة رقم (دو ع ٦١٥٣ - نقل) قيادة المدعو "محمد السيد محمود محمد "۳۳ سنة، ومقيم بندر نبروة، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، واتهمت قائد السيارة بالتسبب في وفاة زوجها.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وورد تقرير مفتش الصحة بفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الوجة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤٥٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.