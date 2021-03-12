رئيس مالي يبدأ زيارة للجزائر غدًا

يبدأ باه أنداو، رئيس دولة مالي، غدا السبت، زيارة عمل إلى الجزائر.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الزيارة ستسمح باستعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي، وسبل تطويرها وزيادتها، خدمة للمصالح المشتركة.

وأضاف البيان أن الرئيسين عبدالمجيد تبون وأنداو سيقفان على آخر تطورات تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.