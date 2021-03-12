مصرع طالب سقط من أعلى موتوسيكل بإحدى قرى الدقهلية

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة عقب سقوطه من أعلى دراجته البخارية أثناء سيره على طريق فرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي بوجود حادث ومتوفي على الطريق الرابط بين قريتي (طناح - نسيم ۲) ناحية قرية نسيم ۲ دائرة المركز، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة لمكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء قيادة المدعو علي وليد علي أحمد 16 عاما، طالب ومقيم بقرية نسيم ۲ دائرة المركز، دراجته البخارية على الطريق المشار إليه اختل توازنه وسقط أرضا مما أدي لحدوث إصابة أودت بحياته، وتم نقله إلى منزل ذويه.وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ونزيف من الأنف، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.