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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 18 ألفًا و775 إصابة بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:04 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
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سجلت وزارة الصحة البولندية، الجمعة، 18 ألفًا و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و868 ألفًا و297 مُصابًا.

وذكرت الوزارة- في بيانها الذي أورده موقع (بولاند إن)- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 46 ألفًا و724 وفاة، فور تسجيل 351 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونا و530 ألفًا و484 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 291 ألفًا و89 حالة على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح (كورونا) في بولندا بلغ حتى الآن 4 ملايين و391 ألفًا و256 شخصًا.

ويُشار إلى أن وباء (كورونا) أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 118 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و600 ألف شخص حتى الآن.

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