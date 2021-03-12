انتحار ربة منزل بسم فئران في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار في الدقهلية بتناول سم فئران، مما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، بعد حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول المدعوة «رحاب ص. أ م» 29 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقرية «بطرة» دائرة مركز طلخا، مصابة بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها.وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز طلخا للمستشفى، وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال والدها "ص. أ.م" 36 عاما، بقال، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها المدعو "محمود م. م. فكهاني"، 32 عاما، قامت على إثرها بتناول سم فئران بغرض الانتحار ما أدي إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال زوجها في محضر الشرطة، أید ذات المضمون أنه بعد مشادة كلامية بينهما فوجئ بها بتناول سم فئران إلا أنها توفيت عقب وصولها للمستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2017 لسنة 2021 إداري مركز طلخا، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.