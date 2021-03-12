أذربيجان تسجل 567 إصابة بكورونا

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و230 حالة وفاة فور تسجيل 6 وفيات جديدة منذ أمس الخميس.





وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 230 ألفًا و461 شخصًا عقب تسجيل 217 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الخميس، 8 آلاف و595 اختبارًا للكشف عن فيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و690 ألفًا و711 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء في شهر مارس من العام الماضي.





يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 118 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و600 ألف شخص حتى الآن.



أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، الجمعة، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 238 ألفًا و595 مٌصابًا.