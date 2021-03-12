مصرع طفل سقط من أعلى منزله في الدقهلية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله ببندر نبروه بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة نبروه من مستشفي نبروه المركزي بوفاة الطفل يوسف يحيي أنور المحمدي ۱۰ سنوات، مقيم طرف أسرته ببندر نبروه (ادعاء سقوط من علو).وانتقل ضباط وحدة مباحث نبروه لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده المدعو يحيي أنور المحمدي 40 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال لهو نجله أعلى سطح المنزل بالطابق الثاني علوي (غير مصور) اختل توازنه وسقط أرضا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز نبروه وجار العرض على النيابة العامة.