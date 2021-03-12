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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تسجل 1186 إصابة بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:24 م
الصحة في بيلاروسيا
الصحة في بيلاروسيا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1186 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 300 ألفًا و146 مُصابًا.
وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "بيلتا- نيوز" البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و78 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 290 ألفًا و865 شخصًا.
وأجرت بيلاروسيا، على مدار أمس الخميس، 14 ألفًا و377 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و63 ألفًا و251 اختبارًا منذ تفشي الوباء شهر مارس الماضي.

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