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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: وصول 93600 جرعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:57 م
فوزي مهدي
فوزي مهدي
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قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، الجمعة، إنه من المنتظر أن تصل إلى تونس شحنة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، تضم 93600 جرعة الأسبوع القادم، في اطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، تليها شحنة بنحو 138 ألف جرعة من لقاح "استرازينيكا" البريطاني.
وأضاف وزير الصحة التونسي - في تصريح على هامش تسلم وزارته لمنحة كندية – أنه لا مانع في قبول تونس للقاح "استرازينيكا" المضاد "لكوفيد 19"، مبينا أن قرار بعض الدول تعليق استعمالها لهذا النوع من اللقاح هو توقيف احتياطي وليس منعا.
وأفاد أنه من المقرر إرسال طائرة عسكرية نهاية الأسبوع القادم، لجلب المنحة الصينية المتكونة من 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، فضلا عن الحصول في 29 مارس الجاري على شحنة من 100 ألف جرعة من لقاح " فايزر" في اطار الصفقة التي أبرمتها وزارة الصحة مباشرة مع هذا المختبر.
وأقر مهدي أنه كان هناك تأخير في وصول اللقاحات، معتبرا أن الوقت الحالي أكثر ملاءمة لإجراء التطعيم، وذلك لتراجع حالات الإصابات والوفيات بسبب كورونا، وانخفاض عدد المقيمين في المستشفيات.

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