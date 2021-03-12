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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا الدفاع والداخلية السودانيان يؤكدان ضرورة التنسيق لبسط الأمن

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:58 م
يس إبراهيم يس
يس إبراهيم يس
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بحث وزيرا الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس، والداخلية السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ منصور، سبل ووسائل التنسيق بين القوات النظامية لبسط الأمن وسعيا لاستقرار السودان ومواطنيه، وأكد الوزيران ضرورة إحكام التنسيق والتعاون لبلوغ تلك الغايات والأهداف.
وذكرت الشرطة السودانية،في بيان صحفي، أن الاجتماع بحث تنفيذ الترتيبات الأمنية لأطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا للسلام، ونشر قوة حماية المدنيين بولايات دارفور، وتوفير المتطلبات والاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذها، وذلك بحضور كبار قادة الوزارتين.
وتطرق الاجتماع إلى مراحل تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين بولايات دارفور الكبرى، وتقديم الدعم والسند للنازحين بالمعسكرات، وتأمين قرى العودة الطوعية، وإحكام التنسيق بين القوات النظامية لتنفيذ العمليات المشتركة والقضاء على كافة مظاهر الانفلاتات الأمنية بهدف الحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع وصون مكتسبات السودان.

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