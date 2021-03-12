مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق السويس- سيناء
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:13 م
كريم أنورطباعة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس- سيناء.
كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من المارة بالطريق الأوسط يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في الاتجاه المؤدي إلى مدينة نويبع قبل محطة الوقود.
وكلف مدير إسعاف السويس، الدكتور محمد طنطاوي، 6 سيارات إسعاف بالتوجه لمكان الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وأسفر الحادث عن وفاة سامية سرحان عبدالكريم، 40 عاما، والطفلة أنوار نور سلامة، 4 سنوات.
واستقبل مستشفى السويس العام المصابين، وهم: سلمى سليم عودة 46 عاما، مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمد سرحان عبد الكريم 28 عاما، مصاب بكسر بالذراع اليمنى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، والطفل أيمن نور سلامة 6 أعوام، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وجميعهم مقيمون بمحافظة شمال سيناء.
كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من المارة بالطريق الأوسط يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في الاتجاه المؤدي إلى مدينة نويبع قبل محطة الوقود.
وكلف مدير إسعاف السويس، الدكتور محمد طنطاوي، 6 سيارات إسعاف بالتوجه لمكان الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وأسفر الحادث عن وفاة سامية سرحان عبدالكريم، 40 عاما، والطفلة أنوار نور سلامة، 4 سنوات.
واستقبل مستشفى السويس العام المصابين، وهم: سلمى سليم عودة 46 عاما، مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمد سرحان عبد الكريم 28 عاما، مصاب بكسر بالذراع اليمنى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، والطفل أيمن نور سلامة 6 أعوام، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وجميعهم مقيمون بمحافظة شمال سيناء.