مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق السويس- سيناء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس- سيناء.كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من المارة بالطريق الأوسط يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في الاتجاه المؤدي إلى مدينة نويبع قبل محطة الوقود.وكلف مدير إسعاف السويس، الدكتور محمد طنطاوي، 6 سيارات إسعاف بالتوجه لمكان الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.وأسفر الحادث عن وفاة سامية سرحان عبدالكريم، 40 عاما، والطفلة أنوار نور سلامة، 4 سنوات.واستقبل مستشفى السويس العام المصابين، وهم: سلمى سليم عودة 46 عاما، مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمد سرحان عبد الكريم 28 عاما، مصاب بكسر بالذراع اليمنى وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، والطفل أيمن نور سلامة 6 أعوام، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وجميعهم مقيمون بمحافظة شمال سيناء.