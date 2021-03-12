ضبط 120 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية وتاريخ إنتاجها.أسفرت تلك الحملة عن ضبط 120 طن "مخصبات زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات منتج نهائى" 2 ماكينة لخلط وتعبئة الأعلاف، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة داخل مصنع تابع لإحدى شركات المبيدات والكيماويات.كما ضبط 39 طن "أكسيد ماغنسيوم" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للمخصبات الزراعية.تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.