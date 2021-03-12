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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تكثف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بالاختباء فى شاحنات البضائع

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:41 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن المهاجرين غير الشرعيين يستغلون الشاحنات فى عبور الحدود بشكل غير قانوني من خلال الاختباء داخلها، مشيرا إلى أن الشرطة النمساوية تكثف جهودها لمكافحة تهريب البشر بكل الصور.
وقال نيهمر في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الشرطة تركز على مراقبة عملية نقل البضائع الدولية والتي يستغلها المهاجرون للوصول إلى بلد المقصد.
وأوضح نيهمر أن تهريب البشر هو جزء من الجريمة المنظمة النشطة دوليًا وهي تتطلب جهودا أكبر لمكافحة هذا الشكل اللاإنساني من الجريمة الدولية، مشيرا إلى أن هذه المكافحة تتطلب تعاونا واسعا من سائقي الشاحنات وكافة الاطراف المعنية من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل.
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشباب ينطلقون بشكل غير قانوني في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، مشيرا إلى أن حركة الشحن الدولية تأتي في بؤرة اهتمام المهربين والمهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى البلد المستهدف.
وأوضح الوزير أنه بمجرد أن يتوقف سائقو الشاحنات في موقف للسيارات ويتركون سيارتهم دون رقابة يمكن استغلال ذلك من قبل عصابات المهربين أو المهاجرين غير الشرعيين للاختباء داخلها.
ولفت وزير وزير الداخلية النمساوي إلى أنه في يونيو عام 2018 أطلقت بلاده "فرقة عمل غرب البلقان" من أجل العمل بشكل أوثق مع السلطات الأمنية في دول البلقان لمكافحة الهجرة ومنع استغلال الشاحنات فى اختباء المهاجرين.

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