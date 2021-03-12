كواليس إصابة محمد رمضان أثناء تصوير إعلان تجاري (فيديو)

أصيب الفنان محمد رمضان، بجروح شديدة، أثناء تصوير مشهد بإعلان تجاري لإحدى الشركات.

المشهد بحسب مصادر لـ«الدستور»، تضمن انفجارا كان من المفترض ألا يحدث بهذه القوة التي أدت إلى إصابة الفنان.





رمضان ينشر فيديو لإصاباته

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" يظهر إصابته في ظهره بجروح شديدة.

وعلق قائلًا: «الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير انهارده، ولكن الحمد لله، الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون، ثقة في الله نجاح دائمًا وأبدًا، رمضان يجمعنا».



