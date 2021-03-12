خاص| عبدالحليم علي: «عاقبت نجوم الزمالك سرا.. وظُلمت لاعبا ومدربا»

عبّر عبدالحليم علي، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن غضبه من هجوم السوشيال ميديا ضده واتهامه بأنه كان سببا في "التسيب" داخل الفريق خلال الفترة الماضية.





وهاجمت جمهور الفريق "علي"، بسبب ما أسموه عدم احتوائه الأزمات التي لحقت بالفريق خلال الفترة الماضية، وعدم توقيع عقوبات على اللاعبين ما أدى حدوث تسيب وانفلات داخل صفوف الفريق.





وأكد عبدالحليم، في تصريحات خاصة لموقع"الكابتن" أنه أدى مهمته وفقا لما يمليه عليه ضميره، لافتاً إلى أنه وقع عقوبات كثيرة على عدد من لاعبي الزمالك ولكنه لم يعلن عنها للحفاظ على شكل اللاعبين.