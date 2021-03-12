«التضامن»: 30 ألفا لأسرة المتوفى بـ«حريق العبور» و15 ألفا للمصاب

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفى السلام التخصصي؛ حيث حرصت على الاطمئنان على حالة المصابين من الأطباء المشرفين على الحالات.وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر المصابين، للاطمئنان على حالة ذويهم، واستمعت إلى مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة على تلبية جميع مطالبهم.وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، ووجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.كما وجهت مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، بحصر المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.