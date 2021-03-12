مدير مركز التنمية المستدامة يُكرم محافظ مطروح (صور)

كرم المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الجمعة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأهداه كتاب الله القرآن الكريم كتكريم له على مجهوداته ومساعدة المركز.وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مركز التنمية المستدامة يرتقي لنظام الأيزو والجودة في مستوى النظافة وتقديم الخدمة لأبناء مطروح، مؤكدا أن المستوى الحالي للمركز هو وجهة مشرفة لمحافظة مطروح، مشيدا بنشاط مركز التدريب.كما حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع طاقم العمل بمركز التدريب.