إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

أصيب 3 أشخاص إثر اصطدام دراجة بخارية بسيارة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، على الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد باصطدام دراجة بخارية بسيارة بجوار مزلقان الكيال التابع لمركز ومدينة إدفو، مساء اليوم، أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.