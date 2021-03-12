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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 م
حادث تصادم
حادث تصادم
أسوان_إسراء توفيق
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أصيب 3 أشخاص إثر اصطدام دراجة بخارية بسيارة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، على الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد باصطدام دراجة بخارية بسيارة بجوار مزلقان الكيال التابع لمركز ومدينة إدفو، مساء اليوم، أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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