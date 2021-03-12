داليا مصطفى: تخوفت من «قبل الأربعين».. والماكياج كان يستغرق 6 ساعات

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها الشديدة بنجاح فيلمها الأخير "قبل الأربعين".وقالت داليا مصطفى لـ"الدستور" إنها تخوفت في البداية من المشاركة في بطولة العمل رغم أن الورق أثار إعجابها، مشيرة إلى أنها تناقشت كثيرًا مع المخرج معتز حسام، والذي قرر أن يخرج لها مشهدا واحدا لتطمئن للعمل وبالفعل سعدت كثيرًا بالمشاركة فيه بالفعل.وأضافت داليا: "دوري بالعمل كان صعب بشكل كبير، حيث كان الميك أب الخاص بمشاهد الرعب يستغرق أكثر من 6 ساعات، وكنت أعاني من شد عضلي بسبب بعض الحركات التي تطلبت الحركة بشكل معين تسبب في تشنج أعصابي، لكن بالنهاية انبسطت بنجاحه وتقديمه بهذا الشكل".