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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق عامل داخل حمام سباحة في بنها

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:37 م
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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لقي عامل مصرعه غرقا في حمام سباحة نادي خاص بعد نزوله للاستحمام عقب انتهاء عمله، ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق داخل الحمام.

جرى التحفظ على الجثة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد سمير، مأمور مركز بنها، بغرق أحد الأشخاص بمسبح داخل نادي جولدن بارك الخاص بطريق كفر سعد، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه حال قيام المدعو "ع م ع" 22 سنة، عامل نظافة بالنادي، بالنزول للاستحمام عقب انتهاء عمله، ولعدم إجادته السباحة توفى غرقًا.

وبسؤال والده ردد ذات المضمون ولم يشتبه جنائيا في وفاة نجله، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد به إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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