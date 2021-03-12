وزير سوداني: السعودية تستثمر 3 مليارات دولار في صندوق استثماري

أعلن خالد عمر يوسف وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 3 مليارات دولار في صندوق استثمار سوداني.وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، أن المملكة السعودية سبق لها وأن قدمت 300 مليون دولار من منحة 2019 البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار التي تعهدت بها من جديد هذا الأسبوع.وقال يوسف، إن السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة في نفس العام، وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات.