زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

"انهض

فلن تفنى

لقد نوديت باسمك

لقد بُعثت"



من كتاب الموتى الفرعوني

(1)





كم كنت أتمنى أن أعود إلى ماضي ما قبل رحيل شادى عبد السلام حتى يسعفني الحظ للذهاب إلى مكتبه، ولا أخفي عليكم أن الحظ يبدأ من هنا.. مجرد التفكير في لقائه، لهذا أردت أن أتيح لنفسي هذه الفرصة، الذهاب إلى الماضي، في زيارة تخيلية لمكتب "شادي" القديم الذي كان يستقبل فيه أصدقاءه وتلامذته الذين التحقوا بعدها بمعهد السينما.





لذا سأصحو مبكرا على غير عادتي؛ أذهب إلى شارع 26 يوليو (شارع فؤاد سابقا)، تحديدا إلى العمارة التي يسكن بها، محاولا إخراج التاريخ الذي يسكن فيه، وعلى عكس ما يقول كمال رمزى، ولحسن حظي لم يكن المصعد معطلًا، لذا لن أصعد على الأقدام، تلك المسافة التى قطعتها من دخولى المصعد حتى لحظة وقوفى أمام باب الشقة، طرأت فى ذهنى مئات الأسئلة، لكن أصدقكم القول كل الأسئلة قفزت كقط برى، "خربش" روحى وطار.











شادي عبد السلام



كنت فى قمة توترى وأنا ذاهب إليه، باب الشقة مغلق وعقل الرجل الساكن فيه يبدو أن انفتاحه على التاريخ يصل إلى ما قبل الميلاد، أدق الجرس ومعه تتعالى دقات قلبى، يفتح "شادى" بنفسه الباب، رجل نحيل، طويل القامة، يشبه أحد تماثيل أجدادنا المنصوبة فى معبد "إدفو" -الذى عشقه شادى لدرجة أن عاش معه وفيه عشرة أيام بصحبة أربعة من كبار مخرجى السينما المصرية كان أبرزهم فيما بعد عاطف الطيب- الذى انتقل عشقه من شادى إلى عاطف الطيب فأخرج عنه أول أفلامه.













شادي في مكتبه



لقد علمنا "شادى" كيف نتأمل الأمكنة والأشخاص، لذا كان على أن أقبل الدعوة! قبلت مرتبكا، وأدرت أن تسعفنى الكلمات لكى تحول عينى ما رأته كما هو إلى القارئ، وكم شعرت بضعف إمكاناتى وكم خانتنى اللغة.





يرتدى شادى كعادته فى الصور التى بين يدينا الآن قميصا ذات ألوان متداخلة يشبه إحدى لوحات فان جوخ، يدخن سيجارته التى لم تفارق يده حتى الباب، قدم إبتسامة عريضة ودعانى إلى الدخول، ترددت وتسائلت فى ذهنى: هل بإمكانى دخول عالم هذا السينمائى الفذ؟ هل هى مجرد دعوة لدخول بيت لا أعرفه حينها أم دعوة للسفر فى آفاق بعيدة والطواف فى أعماق الماضى؟فى البدء تدخل- كما يقول رمزي في مقال "شمس ضياؤها لا يغيب" بمجلة "القاهرة" ديسمبر 1994- من (باب على يدك اليسرى فتجد حجرتين واسعتين مفتوحتين على بعضهما.. إنها أقرب إلى الصالة.. المكان، بمكوناته، ومقتناياته، يشعرك بالألفة والدفء، فثمة مقاعد لطاقم أسيوطى الطراز، والكرسى المميز الذى جلست عليه زوزو حمدى الحكيم فى فيلم المومياء).