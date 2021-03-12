إصابة مالك ورشة ونجله بحروق في انفجار أسطوانة أكسجين بالدقهلية

أصيب مالك ورشة لحام ونجله بقرية "ميت أبو الحسين" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بحروق من الدرجتين الأولى والثانية إثر حدوث تسريب في أسطوانة أكسجين تسبب في انفجارها واشتعال النار في الورشة وانهيار جدار بها.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من ادارة شرطة النجدة بحدوث تسريب من أسطوانة أكسجين بورشة لحام أسفل عقار كائن بقرية "ميت أبو الحسين " دائرة مركز أجا.وانتقل ضباط مباحث مركز أجا وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسريب غاز من أسطوانة أكسجين بورشة لحام أسفل عقار مكون من 4 طوابق ملك المدعو " مصطفى محمد الدسوقي "، 47 عاما ومقيم بذات القرية مما أدى إلى اشتعال النيران بالورشة وحدوث صوت فرقعة في المنطقة الكائنة بها الورشة.وتسبب الحادث في إصابة كل من: مالك الورشة ونجله «"محمد مصطفي الدسوقي "، 7 سنوات بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى والثانية وتم نقلهما إلى مستشفى أجا المركزي للعلاج، كما تسبب في انهيار جدار الورشة البالغ مساحته 10 متر تقريبا.وجرى اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة واخطار رئاسة مركز ومدينة أجا لإجراء المعاينة للوقوف على مدى صلاحية المبنى، إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.