رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مالك ورشة ونجله بحروق في انفجار أسطوانة أكسجين بالدقهلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:38 م
اسعاف
اسعاف
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
أصيب مالك ورشة لحام ونجله بقرية "ميت أبو الحسين" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بحروق من الدرجتين الأولى والثانية إثر حدوث تسريب في أسطوانة أكسجين تسبب في انفجارها واشتعال النار في الورشة وانهيار جدار بها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من ادارة شرطة النجدة بحدوث تسريب من أسطوانة أكسجين بورشة لحام أسفل عقار كائن بقرية "ميت أبو الحسين " دائرة مركز أجا.

وانتقل ضباط مباحث مركز أجا وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسريب غاز من أسطوانة أكسجين بورشة لحام أسفل عقار مكون من 4 طوابق ملك المدعو " مصطفى محمد الدسوقي "، 47 عاما ومقيم بذات القرية مما أدى إلى اشتعال النيران بالورشة وحدوث صوت فرقعة في المنطقة الكائنة بها الورشة.

وتسبب الحادث في إصابة كل من: مالك الورشة ونجله «"محمد مصطفي الدسوقي "، 7 سنوات بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى والثانية وتم نقلهما إلى مستشفى أجا المركزي  للعلاج، كما تسبب في انهيار جدار الورشة البالغ مساحته 10 متر تقريبا.

وجرى اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة واخطار رئاسة مركز ومدينة أجا لإجراء المعاينة للوقوف على مدى صلاحية المبنى، إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة  لاتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
ماجد حبته
خنجر فى ظهر ليبيا
مؤمن المحمدي
الآباء المؤسسين لـ الدوري المصري
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»