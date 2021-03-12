سفير سوريا بموسكو ينفى نقل الأسد إلى روسيا للعلاج من كورونا

نفي السفير السوري في موسكو، اليوم، تقارير عن نقل الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا للعلاج من كورونا.وقال حداد وفق لوكالة"نوفوستي" اليوم: "هذه الأقاويل باطلة تماما، السيد الرئيس موجود في سوريا، والأنباء بخلاف ذلك عارية عن الصحة"، في إشارة إلى مزاعم بعض وسائل الإعلام العربية والتركية أن الأسد نقل إلى موسكو للعلاج وهو في حالة صحية خطيرة.كانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الإثنين، أن بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه ليس على علم بما إذا كانت دمشق قد طلبت من روسيا مساعدة من أي نوع في علاج الرئيس الأسد وعقيلته، لكنه أكد أنه "إذا كان هناك أي طلب، فبالطبع سينظر الرئيس بوتين فيه على الفور".