محافظ مطروح يتفقد تطوير السدود الأسمنتية بوادي الخروبة (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، الأعمال الإنشائية لتطوير بعض السدود الأسمنتية التي تتم بمنطقة وادي الخروبة.واستمع المحافظ إلى شرح حول تطوير السدود لمجابهة مخاطر السيول والحد منها والعمل على الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير السدود والاستفادة من مياه الأمطار.