جولة مفاجئة لوكيل مديرية الصحة بالسويس (صور)

أجرى الدكتور رضا فكرى وكيل مديرية الصحة بالسويس، جولة مفاجئة ظهر الجمعة بمستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى العام أقسام العزل والطوارئ بكل مستشفى، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على تلافى السلبيات ومتابعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالطوارئ والأدوية الخاصة بأقسام العزل.وشملت الجولة المرور على المعامل داخل المستشفيات والصيدليات والتأكيد على التسجيل الطبى بدقة حتى يمكن متابعة المرضى بسهولة، وتم أيضًا التأكد من عمل وكفاءة خزانات الأكسجين والاستماع إلى شكاوى المرضى وحلها على الفور.يأتى ذلك فى إطار جولاته اليومية على المستشفيات، رافقه فى الجولة الدكتور محمود عوض مدير الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية.