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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تفجيره.. القصة الكاملة لعقار فيصل المُحترق

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:25 م
عقار فيصل المُحترق
عقار فيصل المُحترق
أحمد التمساح-آية سالم
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كانت البداية مساء يوم السبت ٣٠ يناير الماضي اشتعلت النيران إثر ماس كهربائي في مخزن أحذية بعقار فيصل استمرت قرابة ٧٢ ساعة، ذلك المخزن المكون من ١٣ طابقا مما جعل النيران تتجدد بشكل مستمر.

- استمرار النيران وإخلاء العقارات المجاورة.
وفي اليوم الثالث صباح الاثنين ومع استمرار النيران، قامت قوات الأمن باخلاء عقارين مجاور للمبنى المحترق وفصل الكهرباء والغاز من موقع الحادث بجانب عمل تحويلات مرورية.

ومع استمرار الحريق وعدم التمكن من اخماده كلف محافظ الجيزة لجنة هندسية والتي قررت وقف عملية الأطفاء تجنبا لانفجار عواميد المسلح.

-عقار فيصل ما بين المالك والمتضررين
وبعدها قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة عقار فيصل المحترق بعد التأكد من أنه غير صالح للسكن مرة أخرى.

وقد تم الاتفاق بين صاحب العقار والسكان بشكل ودي لبحث عملية التعويض أو رد المبالغ المالية والتي سوف تتم بشكل تدريجيًا.

وعن صاحب العقار فهو على ذمة قضية قيد التحقيق ومن المقرر أن يستلم الأرض بعد عملية الإزالة ويتولي رفع المخلفات وتعويض الأهالي.

- تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت.
وانتهت قوات الحماية المدنية منذ قليل من أعمال تفجير عقار فيصل المحترق بعد قرار إزالته، اليوم الجمعة، وبدأت أعمال التفجير في تمام الثالثة عصرا عقب زرع الديناميت غطى الغبار كافة النواحي والطرق وبدأت تهدئ تدريجيا.

فجرت قوات الحماية المدنية عصر اليوم الجمعة عقار فيصل المحترق بالديناميت منذ قليل تنفيذا لقرار الإزالة، وانتهت من أعمال التفجير والتي استمرت حوالي دقيقتين، وكان هناك تواجد أمني مكثف استعدادا لتنفيذ التفجير وقد تم إغلاق كافة الطرق من الساعة الثالثة عصرا وحتى الرابعة.

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