وزيرا خارجية الأردن والصين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد الوزيران- خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين الصديقين على استمرار العمل على زيادة التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية وغيرها من المجالات.





وثمّن الصفدي مواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا حرص الأردن على التعاون مع الصين في مقاربة الأزمات الإقليمية وعلى أهمية الدور الصيني في هذا السياق.





وأطلع الصفدي، وانغ يي، على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لإيجاد أفق سياسي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل، مؤكدًا أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا لتحقيق السلام الشامل، مشيرًا إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.





وشدد الصفدي على دعم الأردن مبدأ الصين الواحدة، وهو ما ثمّنه وزير الخارجية الصيني الذي أكد دعم بلاده جهود المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدًا بدورها الرئيسي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.





واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن؛ لمتابعة بحث سبل تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التي تربطهما والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية.

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن بمواجهة جائحة "كورونا" وتبعاتها، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل حل الأزمات الإقليمية، وكذلك تزويد الأردن باللقاح الصيني ضد فيروس "كورونا" في أقرب وقت ممكن.