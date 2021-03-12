تايلاند تسجل 81 إصابة بكورونا

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة عند 85 حالة.





وتضمنت الإصابات الجديدة 14 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، فيما تعافى حتى الآن 26 ألفا و56 مريضا من الفيروس في تايلاند، ما يمثل 7ر97% من إجمالي عدد المصابين.





وكان تاويسلين ويتسانيوتين، المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس "كورونا" في تايلاند، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في تايلاند تسجيل 81 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 26 ألفا و679 حالة.