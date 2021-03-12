رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع تلقي المواطنين لقاح كورونا

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، وبرفقتها الدكتور أيمن حليم مدير غرب الصحية، وحدة صحة المفروزه بشارع المكس غرب الإسكندرية، والتي تعتبر من ضمن ثلاث وحدات طبية على مستوى محافظة الإسكندرية والتي تم اختيارها لتلقي المواطنين للقاح كورونا.وتابعت خلال الجولة الاستعداد الكامل خارج وداخل وحدة صحة المفروزة لاستقبال المواطنين، مشيدة بمستوى الخدمة المقدمة داخل الوحدة الصحية.كما استمعت رئيس الحي لشرح تفصيلي لكيفية تلقي المواطن للقاح كورونا بداية من التسجيل علي الموقع الالكتروني، وتلقي المواطن رسالة على الموبايل الخاص به تحدد له ميعاد ومكان تلقي اللقاح، والأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.كما يتم استقبال المواطن بالوحدة والبدء بقياس درجة الحرارة، ثم ملأ والتأكد من بيانات المواطن، ثم معرفة التاريخ المرضي للمواطن لتحديد نوع اللقاح.كما تعرفت على موانع التطعيم وهي الحرارة المرتفعة، وأخذ تطعيم الأنفلونزا من أسبوعين أو اقل، والإصابة بفيروس كورونا منذ أقل من ٢٨ يوما.وأكدت رئيس الحى أن تلقي لقاح فيروس كورونا مجانا طبقا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح، متمنية دوام الصحة والعافية لجميع المواطنين.