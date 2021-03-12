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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوزراء السوداني»: السيسي وجه برفع مستويات التنسيق مع بلادنا

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:23 م
السيسي
السيسي
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أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، المهندس خالد عمر يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه كل الأجهزة والمؤسسات المصرية برفع مستويات التنسيق والتعاون مع السودان.

وعاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له، إلى الخرطوم اليوم الجمعة، بعد زيارة إلى مصر استغرقت يومين.

وقال المهندس خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي في مطار الخرطوم، عقب عودة الوفد السوداني، إن الزيارة بدأت باستقبال حافل للغاية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة، ثم توجهوا إلى قصر الاتحادية، وتم عقد لقاء جيد للغاية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بحضور مدبولي، تم خلاله تناول معظم القضايا بين البلدين.

وأوضح أن وفدي البلدين، ناقشا في جلسة مباحثات موسعة في مجلس الوزراء، كل ملفات التعاون، التي كان تم بحثها في زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم في اغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الملفات المشتركة، مثل الربط الكهربائي، الطرق والسكك الحديدية والنقل، والتجارة والاستثمار والصناعة، الصحة، والتعليم العالي، مؤكدا أنه حدث تقدم كبير في تلك الملفات،وتم الاتفاق على زيارة الربط قدرة الكهربائي الذي تمد مصر السودان به من 60 ميجاوات إلى 240 ميجاوات في الصيف الحالي، وسيزيد في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مزيد من التسهيلات بين الطرفين من أجل زيادة الاستثمار المشترك، وتم بحث الحفاظ على أمن البحر الأحمر، والمكافحة المشتركة لجائحة كورونا.

وأعرب عن شكره لاستضافة الجانب المصري المجموعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر، قائلا: "حقيقة هم في أيدي أمينة والوفد اطمئن عليهم، وهم يعالجون في واحدة من أفضل المستشفيات المصرية والأطباء طمئنونا على حالاتهم".

وأضاف: "في ملف سد النهضة، الموقف السوداني والمصري متطابق، ضد الملء الأحادي للسد من جانب اثيوبيا، وتم الاتفاق على أنه لا يجب أن يتم الملء إلا بعد اتفاق قانوني وملزم بين الأطراف، حيث إن الملء الثاني 3 أضعاف ما تم العام الماضي، والسودان سيتضرر بشكل مباشر من هذه الخطوة التي لا يجب أن تتم إلا باتفاق كامل وملزم"، موضحا أن "المصريين دعموا موقف السودان من توسيع الوساطة إلى وساطة رباعية بأن يدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة في الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي، وتم إيصال هذا الموقف المشترك من البلدين للاتحاد الافريقي".

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