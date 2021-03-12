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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص في المنيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:18 م
إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بأحياء شمال وجنوب المدينة، وقامت بالتحفظ على المعدات والدوات المستخدمة في المخالفتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي شمال المدينة برئاسة محمود حسين والفريق المعاون له قاموا اليوم بإزالة فى المهد لحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بحى شمال المدينة، عبارة عن قيام أحد المواطنين بعمل تكعيبة من زوايا حديدية وأخشاب بمسطح حوالى 30 مترا، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالف وازالة المخالفة، والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة.

أضاف قياتي أن حي جنوب المدينة برئاسة أيمن حسانين ومسئولي التنظيم قاموا أيضا بإزالة فى المهد لحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، مشيرا إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالإزالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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