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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون على المزارعين (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:16 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، 50 ألف شتلة زيتون على مزارعي مطروح، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال المحافظ إنه تم توزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى 10 آلاف شتلة لوز على المزارعين من أهالي مطروح بالمجان، مؤكدا على تقدم الدعم المستمر للمزارعين.

وأشار محافظ مطروح إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يدعم المحافظة بقرض يقدر بـ 61 مليون دولار، لتغطية المجالات الاقتصادية والاجتماعية في 6 مدن بالمحافظةً، والاستفادة منها بإنشاء 18 مدرسة تعليم أساسي و3 مدارس تعليم ثانوي فنى، ورصف 250 كيلومترا طرق، وإنشاء 6 آلاف بئر لري الزراعات، و500 خزان لمياه الشرب، و700 بئر لتنمية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تحسين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمرأة بالتجمعات الصحراوية.

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أنه بحث مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخطوات النهائية الخاصة بتنمية المنطقة من خلال مشروع "المواءمة في البيئات الصحراوية "، "برايد " بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد " وذلك لتنمية غرب مطروح من منطقة الجفيرة غربي الضبعة وحتى السلوم غربًا، بالإضافة إلى منطقتي المغرة وواحة سيوة لتحقق نهضة زراعية غير مسبوقة على أرض محافظة مطروح، من خلال مركز بحوث الصحراء الذى يعمل على تقديم يد العون لأبناء المنطقة الغربية، من خلال المشروعات التنموية التي تحقق الاستقرار والتنمية.

وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن مشروع إيفاد سينفذ العديد من المشروعات على أرض مطروح، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وسيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار وتنمية الوديان وتنمية المراعي والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.

وتابع: يستهدف المشروع، إقامة عدد من المدارس المتنوعة بالمنطقة الساحلية من التعليم الأساسي والثانوي والفني ووحدات الفصل الواحد ووحدات صحية وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وذلك وفقا للاحتياجات التنموية للمنطقة.

وأكد على دعم شباب الخريجين، من خلال حصولهم على أراضٍ يتم استصلاحها من المشروع بمنطقة المغرة، مشيرا إلى أن المشروع سيقوم بإنشاء مركز دعم فني وإرشادي لمنطقة غرب الضبعة لأول مرة بمحافظة مطروح، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة مطروح، من خلال الدعم المستمر من وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي ممثلا في مركز بحوث الصحراء.

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