توقيع الكشف الطبى على 600 من أهالى قرى الجنوب ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أعمال مبادرة "عنيك في عنينا" تضمنت توقيع الكشف على عيون 600 من أهالي الجنوب، وتقديم العلاج وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية والنظارات الطبية استعدادا للتنفيذ بالمجان.وأوضح المحافظ أن فعاليات القافلة، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهدت فحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة، وبحضور ممثلي منظومة التأمين الصحي الشامل لسرعة اتخاذ كافة القرارت الخاصة بعلاج حالات التأمين الصحي الشامل وكذلك مديرية الشئون الصحية.ووجّه المحافظ الشكر لكل من ساهم بتلك المبادرة فى قرى جنوب بورسعيد، والتى تأتى تماشيا مع الطفرة المقدمة فى الخدمات الطبية التى تشهدها بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا الى أهمية المبادرة لأهالى قرى جنوب بورسعيد والتى ساهمت فى توفير خدمة طبية مميزة لمواطنى الجنوب خلال فترة وجيزة.يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"صناع الخير" قد نظمت قافلة طبية موسعة للكشف على العيون استهدفت الأهالي بقرى أم خلف والرضوان حي جنوب بورسعيد.