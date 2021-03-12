«يطلب منها المال وتتدخل في الموساد والجيش».. اتفاق سري بين نتنياهو وسارة؟

كشف ديفيد أرتسي مدير تنفيذي سابق في الصناعات الجوية الإسرائيلية، عن اطلاعه على تفاصيل اتفاق سري معقد بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزوجته سارة.وسُرب مقطع فيديو داخل إسرائيل لأرتسي وهو يتحدث مع أحد الصحفيين، في وقت سابق، حول إطلاعه على بنود اتفاق سري بين نتنياهو وسارة.تفاصيل الاتفاق السري بين نتنياهو وسارةوقال أرتسي إن ديفيد شيمرون محامي أسرة نتنياهو، أطلعه على اتفاق، خلال ولاية نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء، ينص على أن تعيين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، ورئيس أركان الجيش، يتطلب موافقة زوجته سارة، بالإضافة إلى منحها إمكانية حضور الاجتماعات السرية.وأضاف أن الأمور المالية لأسرة نتنياهو تتولاها زوجته سارة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يحمل بطاقة ائتمان، لكنه إذا احتاج أموالًا نقدية، يطلب منها، كما ينص الاتفاق على اصطحابه لزوجته عند خروجه مساءا، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.اتهام ضباط سابقون في الجيش الإسرائيليواتهم المسؤول السابق في الصناعات الجوية الإسرائيلي، ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي، بالمسؤولية عن تداول هذا الفيديو في الوقت الحالي.وقال أرتسي، في تصريحاته لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الجمعة،: "لا أعرف من يمول توزيع الفيديو حاليا، ولكن هناك مجموعة من الضباط السابقين في الجيش هم من يقفوا وراء تسريبه".عملية جراحية لسارة نتنياهووخضعت سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لعملية استئصال الزائدة الدودية.وأجرت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، العملية الجراحية، في وقت متأخر من ليلة أمس، الخميس، فيما ألغى نتنياهو الأعمال المقررة بجدول أعماله، ورافقها، حتى باب غرفة العمليات، وظل معها حتى الآن.