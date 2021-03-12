رفع 20 طن مخلفات في حملات نظافة بقرية البرجاية بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا في رفع 20 طن مخلفات وقمامة وأتربة خلال حملة نظافة من نقاط التجمع، وقامت بإزالة أحد الأكشاك المخالفة وإجراء صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بقرية دماريس.قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إن قسم البيئة زاصل أعمال النظافة اليومية بالقرية وتوابعها وتم رفع 20 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير جو صحى ونظيف خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.أضاف رئيس القرية أنه تم إزالة أحد الاكشاك المخالفة بدماريس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما واصل قسم الكهرباء بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة، حيث تم إصلاح لوحة الكهرباء الخاصة بشارع المحطة ومطاحن دماريس وعمارات الرى بدماريس وصيانة للكشافات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية بدماريس.