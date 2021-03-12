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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران تؤكد تعرض سفينة تجارية لهجوم إرهابي

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:56 م
سفينة لإيران
سفينة لإيران
منار أحمد
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أكدت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تعرض سفينة تجارية تابعة لإيران لهجوم وصفته بـ"الإرهابي" في البحر الأبيض المتوسط الأربعاء الماضي.

وصرح المتحدث باسم المؤسسة، علي غياثيان، حسبما أعلنت وكالة "نور نيوز" الايرانية، بأن سفينة "شهر كرد" التي كانت في طريقها إلى أوروبا أصيبت خلال إبحارها في المياه الدولية بانفجار ألحق بها بعض الأضرار.

وأوضح المتحدث أن الانفجار أصاب جسم السفينة وأدى إلى نشوب حريق محدود تمكن طاقم السفينة من إخماده على الفور من دون وقوع إصابات.

ولفت المتحدث إلى أن الأضرار الناجمة عن الانفجار تم إصلاحها، وأكملت السفينة بعد ذلك مسارها، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي وقرصنة بحرية تتعارض مع القانون الدولي وأمن الملاحة البحرية التجارية".

وشدد المتحدث على أن إيران تعتزم "ملاحقة المسئولين عن الحادث قانونيا عبر المؤسسات الدولية".

ونشرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية صورة قيل إنها تظهر آثار الانفجار.

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