المبعوث الأمريكي لليمن: السعودية ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم هجمات الحوثي

قال تيموثي ليندركينج مبعوث أمريكا لليمن، إن السعودية التزمت من جانب واحد بوقف إطلاق النار منذ سبتمبر رغم 30 هجوما عليها.وأضاف أن القيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن، متابعا أن حركة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب.فيما أكدت مسؤولة إغاثة أمريكية، أن هناك بعض المؤشرات على تراجع تدخل الحوثيين في إمدادات المساعدات الدولية لشمال اليمن لكن هناك حاجة لمزيد من التقدم.وكانت إدارة ترامب قطعت الملايين من المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين (شمال اليمن)، على الرغم من مناشدات الديمقراطيين وجماعات الإغاثة بأن خفض المساعدات سيعيق بشدة الجهود المبذولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد.