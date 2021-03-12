«القومى للمرأة» ينعى «الحاجة زينب»: نموذج للمرأة المصرية

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان خير نموذج للمرأة المصرية التي تساند وتدعم وطنها وأصبحت مصدر إلهام للعديد من السيدات.وتقدم المجلس القومي بخالص التعازي لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.يذكر أن السيدة زينب مصطفى هي الشهيرة إعلاميًا بالحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر.