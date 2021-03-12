غدًا.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية

تفتح مديرية التعليم بالغربية، باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي " 2020 – 2021"، وذلك لمدة 15 يوما بداية من يوم غد السبت.وأوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 20 جنيها لكل مادة، وذلك بمقر كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.وأضاف أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، بفحص التظلمات عن طريق لجنة مشكلة من قبل المديرية.