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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة معدلات الحركة الركابية والجوية بمطار مرسى علم

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:07 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات التشغيل بمطار مرسى علم الدولي خلال الأونة الحالية، خاصة مع حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل خلال الأسبوع المقبل 21 رحلة جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة " الشارتر" قادمة من مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولي عبر شركة مصر للطيران وإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تشدد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.

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