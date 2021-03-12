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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ضبط 4 أطنان أرز فاسد ومصنع ألبان دون ترخيص في حملة بالغربية

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:50 م
أرز فاسد
أرز فاسد
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو اشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين والتفتيش على الأغذية.

حيث تم ضبط مضرب أرز بناحية محلة منوف مركز طنطا يقوم بالتلاعب فى تواريخ الإنتاج لمد تاريخ الصلاحية للغش والتدليس وتضليل المستهلكين، وتم التحفظ على٤٠٠٠ كيلوجرام أرز معبأ في شكائر متلاعب في تواريخ الإنتاج بغرض غش وتضليل المستهلكين.

كما تم ضبط مصنع منتجات ألبان بناحية بوريج مركز قطور لمزاولة النشاط دون ترخيص، وحيازته منتجات من القشدة معدة للبيع دون بيانات، وتم التحفظ على منتج نهائي ٤١ جردل قشدة زنة ١٥ كجم، بإجمالي ٦١٥ كجم من القشدة المعدة للبيع ودون بيانات.

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