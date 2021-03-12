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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصريون بالخارج: «سجل نفسك» تُسرع التواصل مع العمالة في أي أزمات

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:42 م
عادل حنفي
عادل حنفي
وفاء عثمان
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صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن المصريين بالخارج يؤيدون مبادرة "سجل نفسك" التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والتي جاءت بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يطالب دائمًا بسرعة بالتحول الرقمي من خلال قاعدة بيانات رسمية لمواكبة التطور الذي يشهده العصر، والتي من خلالها يتيح لكل جهات الدولة الإطلاع على احتياجات العمالة بدول إقامتهم وإزالة أي عائق وتسهيل الإتصال السريع بالعامل في حالة الطوارئ.

وأوضح حنفي في بيانه أن هذه المبادرة ستتيح سرعة التواصل مع العامل بالخارج وحصوله على حقوقه ورعايته، وإبلاغه بما هو جديد (فرص العمل بالدولة المقيم بها - مستحقاته - حقوقه).

واختتم نائب رئيس الاتحاد أن هذه المبادرة ضمن اهتمام الدولة بأبنائها المقيمين بالخارج لتحقيق التواصل بينهم وبين جميع الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية بمصر، مطالبا أبناء مصر بالخارج سرعة التسجيل على اللينك http:egyout.manpower.gov.egegyoutaccountlogin حيث بدأ التسجيل الرسمي ابتداءً من الجمعة الموافق 12 مارس 2021.

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