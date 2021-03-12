العثور على جثة مفقودة في لندن بغابات جنوبي إنجلترا

واختفت إيفرارد، 33 عاما، في 3 مارس الجاري، بعد أن بدأت في السير من منزل صديقتها عائدة لمنزلها في جنوب لندن.



وتم اكتشاف الرفات في أشفورد في كنت، الواقعة على بعد 78 كيلومترا من المكان الذي شوهدت فيه إيفرارد آخر مرة.



وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم، أحدهما ضابط في شرطة العاصمة بلندن.



ومن المقرر تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة لإحياء ذكرى إيفرارد يوم غد السبت في لندن.

أكدت الشرطة البريطانية أن الجثة التي عثر عليها في الغابات جنوبي إنجلترا هي للمفقود أثرها "سارة إيفرارد" المقيمة في لندن، وكان اختفاؤها قد أثار جدلا على مستوى البلاد حول الجرائم المرتكبة ضد السيدات.