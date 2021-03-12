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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة والآثار» تنظم دورة تدريبية لبعض العاملين بشارع المعز

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:31 م
المعز
المعز
رامى حسين
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نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية، لـ29 من العاملين بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة التاريخية، من أفراد أمن مدني، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري العاملين بالقطاع السياحي في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار الخطة التدريبية للوزارة، والتي يتم تنفيذها تحت مسمى برنامج "سفراء السياحة" بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، والذي يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين، ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

وأضافت الدكتورة سها بهجت أنه من خلال برنامج "سفراء السياحة" تم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بعدد من الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية منها الأقصر، ومنطقة آثار سقارة، وقلعة قايتباي، وقلعة صلاح الدين، ومتحف المركبات الملكية، قصر البارون، مشيرة إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية وباقي المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

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