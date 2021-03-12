الأنبا أكليمندس يسيم دياكون لقطاع ألماظة

تراس نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، صلاة القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة.وخلاله تمم طقس سيامة الخادم شادي مجدي شماسًا بدرجة دياكون ومنحه اسمًا جديدًا، فصار اسمه دياكون يوسف.كما قام نيافته برسامة ٥ شمامسة في رتبة إبيدياكون وشماس بدرجة أغنسطس وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وشعبها.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.