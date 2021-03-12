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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 166 كيلو دجاج مجهول المصدر في سلسلة مطاعم شهيرة بالإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:51 م
حملة تموينية على
حملة تموينية على المطاعم
هبه عويضه
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط قطع دجاج مجهولة المصدر داخل مخزن ومكان لتجهيز الوجبات الجاهزة بمنطقة محرم بك لأحد سلاسل المطاعم الشهيرة.

جاء ذلك خلال جولة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بحضور سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية.

وخلال الجولة تم المرور على أماكن تصنيع الوجبات الجاهزة، والتى أسفرت عن ضبط قطع فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، بأحد المخازن لسلسة مطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

وتم التحفظ على 114 كجم قطع فراخ بانيه، و52 كجم شيش طاووق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية على صحة المواطنين وضمان صلاحية اللحوم والدواجن المعروضة.

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