تجديد حبس مسجل خطر اعتدى على صاحب مطعم شهير بالمحلة

قررت نيابة ثالث المحلة الكبرى، تجديد حبس مسجل خطر ٤ أيام بتهمة الاعتداء على مالك مطعم شهير بسلاح أبيض ما تسبب فى حدوث جرح قطعى بالوجه.كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالى بقيام أحد الباعة الجائلين بالأعتداء على مالك مطعم للمشويات بشارع سعد زغلول بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى فى الوجه بسبب خلافات بينهم.وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ويدعى " ج. ه " مسجل خطر والتحفظ عليه داخل ديوان عام القسم كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.