«الصحة» تؤكد استمرار تلقى المواطنين لقاح كورونا بالشرقية (صور)

نشرت وزارة الصحة والسكان صورا للمواطنين أثناء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في محافظة الشرقية.وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عملية تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ما زالت مستمرة بالتوازي ما استمرار تسجيل المواطنين لحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg.وذكرت الوزارة أنها تتلقى جميع المعلومات والاستفسارات على الخط الساخن 15335.